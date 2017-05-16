Жертвам Порошенко: Как не остаться без доступа к почтовому ящику?

Сегодня украинский президент Петр Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка физических и юридических лиц из России. Под санкции также попали "Яндекс" Mail.Ru и социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как не остаться без доступа к почтовому ящику, даже если ваш почтовый клиент заблокирован? Рассмотрим на примере сервиса Рамблер/почта.

Для того чтобы настроить веб-клиент, надо перейти в настройки и выбрать в боковом меню вкладку «Сбор почты с других ящиков» . На открывшейся странице указаны наиболее распространенные почтовые сервисы.

Для подключения сборщика с любого из указанных почтовых сервисов надо кликнуть по его логотипу и в открывшемся окне ввести адрес электронной почты и пароль. В этом же окне надо указать нужно ли скачать в Рамблер/почту архив писем с указанного ящика. Чтобы ящик подключился к веб-клиенту на Рамблере, нужно указать запрашиваемые данные и нажать кнопку «Подключить».

Также можно подключить свои почтовые ящики, находящиеся на любом другом домене. Для этого нужно выбрать «Подключить другой ящик», ввести логин и пароль. Если Рамблер/почте не удастся автоматически определить все необходимые параметры для подключения ящика, то необходимо самостоятельно указать почтовый сервер POP3 и порт.

После настройки и сохранения изменений указанный адрес появится в списке подключенных ящиков на странице настроек в разделе «Сбор почты с других ящиков». Управлять подключенными ящиками (включать, выключать, удалять) можно на странице «Сбор почты с других ящиков» в настройках почты.

И ваш почтовый адрес всегда на связи.