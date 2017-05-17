Пользователи в Европе сообщают о сбое в работе WhatsApp

В Европе обнаружены сбои в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего проблема отправки сообщений коснулась жителей Германии. Об этом сообщается в аккаунте China Xinhua News в Twitter

12 мая началась масштабная кибератака, в результате которой пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Больше всего вирус WannaCry затронул юзеров в России, на Украине и на Тайване. Всего было зафиксировано порядка 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.