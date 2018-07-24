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Оператор системы «Платон» бесплатно заменит полученные грузоперевозчиками в 2015 г. бортовые устройства
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Оператор системы «Платон» бесплатно заменит полученные грузоперевозчиками в 2015 г. бортовые устройства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Оператор системы «Платон» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» в 2018 г. бесплатно заменит полученные грузоперевозчиками в 2015 г. бортовые устройства, сообщили в пресс-службе «Платона».
«В этом году начнется замена бортовых устройств государственной системы «Платон», полученных грузоперевозчиками в 2015 г. Эта обязательная процедура обусловлена требованиями ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Разрешенный срок их эксплуатации составляет три года. Замена устройств обеспечит сохранение надежности защиты данных пользователей системы от несанкционированного доступа. Бортовые устройства выдаются бесплатно для российских перевозчиков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что срок эксплуатации (три года) изначально указан в паспорте бортового устройства. Согласно текущим правилам взимания платы (утвержденным постановлением правительства Российской Федерации №504 от 14 июня 2013 г.) и условиям договора безвозмездного пользования, перевозчику необходимо заменить бортовое устройство по истечению срока службы в любом центре облуживания пользователей. При этом сдать старое в исправном состоянии и в полной комплектации.
«Для удобства грузоперевозчиков оператор системы «Платон» доработал личный кабинет пользователя, где указана точная дата окончания срока службы каждого бортового устройства. Также оператор за месяц до окончания срока службы устройства оповестит пользователя о необходимости прийти в центр обслуживания пользователей», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что при этом грузоперевозчики могут выбрать в личном кабинете удобную для себя дату замены оборудования.
«В данный момент вносятся изменения в правила взимания платы, которые обеспечат упрощение процедуры замены бортовых устройств. В частности, грузоперевозчик сможет получить новое устройство, если он сдал старое с истекшим сроком службы в неполной комплектации. А также пользователь системы сможет получить новое бортовое устройство и потом сдать старое с истекшим сроком службы. Это изменение удобно в первую очередь перевозчикам с большим парком автомобилей. Проект постановления правительства, который в случае принятия установит эти нормы, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов», — заключили в «Платоне».
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