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Трамп прокомментировал решение Еврокомиссии оштрафовать Google
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Трамп прокомментировал решение Еврокомиссии оштрафовать Google 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Еврокомиссии оштрафовать Google на €4,3 млрд
«Я же говорил! Евросоюз просто впаял штраф в $5 млрд одной из наших великих компаний Google. Они (ЕС) действительно используют США, но это ненадолго!» — написал Трамп в Twitter.
Накануне Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию за использование незаконных методов для внедрения своих приложений на Android-смартфоны. По информации европейской стороны, «с 2011 года Google ввела незаконные ограничения на производителей устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы закрепить свое доминирующее положение в общем поиске в интернете».
По решению Еврокомиссии, Google обязан исправить нарушения в ЕС в течение 90 дней. В противном случае материнской компании Alphabet, которой принадлежит Google, грозит штраф в размере 5% от среднего ежедневного дохода по всему миру.
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