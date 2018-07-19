Трамп прокомментировал решение Еврокомиссии оштрафовать Google

«Я же говорил! Евросоюз просто впаял штраф в $5 млрд одной из наших великих компаний Google. Они (ЕС) действительно используют США, но это ненадолго!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию за использование незаконных методов для внедрения своих приложений на Android-смартфоны. По информации европейской стороны, «с 2011 года Google ввела незаконные ограничения на производителей устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы закрепить свое доминирующее положение в общем поиске в интернете».

По решению Еврокомиссии, Google обязан исправить нарушения в ЕС в течение 90 дней. В противном случае материнской компании Alphabet, которой принадлежит Google, грозит штраф в размере 5% от среднего ежедневного дохода по всему миру.