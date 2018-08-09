Бета-тестирование Fortnite на Android начинается

Спустя несколько месяцев ожидания, компания Epic Games, наконец, сообщила о том, что бета-версия Fortnite для платформы Android станет доступна на этой неделе. Владельцы устройств Samsung Galaxy получат заветные приглашения уже сегодня, а в течение следующих дней тестирование станет доступно и для остальных. Полный список поддерживаемых телефонов и планшетов опубликован на официальном сайте.

А для владельцев новых Samsung Note 9 и Galaxy Tab S4 разработчики приготовили уникальный подарок. Все игроки, которые авторизуются именно с этих устройств, получат экипировку галактического воина.