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Бета-тестирование Fortnite на Android начинается
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Бета-тестирование Fortnite на Android начинается 

MMO13 8 часов назад
Фото: MMO13
Спустя несколько месяцев ожидания, компания Epic Games, наконец, сообщила о том, что бета-версия Fortnite для платформы Android станет доступна на этой неделе. Владельцы устройств Samsung Galaxy получат заветные приглашения уже сегодня, а в течение следующих дней тестирование станет доступно и для остальных. Полный список поддерживаемых телефонов и планшетов опубликован на официальном сайте.
А для владельцев новых Samsung Note 9 и Galaxy Tab S4 разработчики приготовили уникальный подарок. Все игроки, которые авторизуются именно с этих устройств, получат экипировку галактического воина.
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