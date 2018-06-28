Ещё
За запрещенные ссылки поисковики будут штрафовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За запрещенные ссылки поисковики будут штрафовать 

Вести.Ru
Фото: pxhere
Операторов поисковых интернет-систем, выдающих ссылки на сайты, доступ к которым в России ограничен по решению суда, будут штрафовать. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50. Для юрлиц — от полумиллиона до 700 тысяч рублей. Аналогичные штрафы ждут операторов поисковых систем за неисполнение обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России. При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Принятый закон сопутствует резонансному закону об анонимайзерах, запрещающему владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра. Закон был принят летом 2017 года.
Вести.Ru: последние новости
Instagram запустил групповой видеочат iPhone раскроет экстренным службам местоположение пользователя Вести.net: протокол Wi-Fi масштабно обновят впервые с 2004-го
Комментарии6  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кошмар для Европы»57
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме656
США высказались о признании Крыма российским241
Путин разрешил блокировать кредитки россиян98
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет356
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение