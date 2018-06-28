За запрещенные ссылки поисковики будут штрафовать

Операторов поисковых интернет-систем, выдающих ссылки на сайты, доступ к которым в России ограничен по решению суда, будут штрафовать. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50. Для юрлиц — от полумиллиона до 700 тысяч рублей. Аналогичные штрафы ждут операторов поисковых систем за неисполнение обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора , содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России. При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Принятый закон сопутствует резонансному закону об анонимайзерах, запрещающему владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра. Закон был принят летом 2017 года.