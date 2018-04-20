Жизнь после Telegram. Какие мессенджеры надо установить

Жизнь после Telegram. Какие мессенджеры надо установитьБлокировали-блокировали, да недозаблокировали… Но что, если Telegram всё-таки забанят навсегда или лень устанавливать и настраивать VPN? Про Signal мы уже писали. Анонимные и криптомессенджеры — разумные альтернативы. Рассказываем, где взять и как пользоваться.

Tox Tox — проект, который разрабатывается как P2P-альтернативу Skype. Он бесплатный и без рекламы, и создатели подчеркивают, что так будет всегда.

Tox поддерживает обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, обмен файлами. В нём можно создавать группы и делиться содержимым экрана.

Поддерживается оконечное шифрование с использованием криптографических библиотек с открытым исходным кодом. Центральный сервер в системе отсутствует, так что правительству или законодателям будет сложно «положить» Tox.

Клиентов много, выбор есть для разных операционных систем. Пользуйтесь.

Bitmessage

Bitmessage работает на блокчейне. Он использует децентрализованную P2P-сеть и опирается на криптографию. Мессенджер позволяет пересылать сообщения, используя сильные алгоритмы шифрования.

Логика работы: расшифровать сообщение может только получатель. Отправитель собственное сообщение не расшифрует, так как его ключ отличается от ключа получателя.

Но при этом система рассылает все сообщения на компьютеры всех других доступных участников сети, перемешивая зашифрованные исходящие сообщения конкретного пользователя с зашифрованными исходящими сообщениями всех других пользователей. Длинные адреса можно создавать практически неограниченно, как и в блокчейне биткоина.

Зашифрованные сообщения в системе хранятся двое суток, затем автоматически удаляются у всех. Для защиты от спама используется алгоритм Proof-of-work.

Поддерживаются децентрализованные анонимные группы общения (chan). В них даже адреса отправителя и получателя в Bitmessage не видны участникам. Подвергнуть chan цензуре, заблокировать или запретить невозможно, так как система децентрализованная и поддерживается тысячами пользователей по всему миру.

Официальный клиент — PyBitmessage, есть русская версия. Кроме того, можно использовать Bitmessage в программах электронной почты.

Threema

Швейцарский мессенджер исключительно прост и безопасен. При первом запуске вас попросят поводить пальцем по экрану, чтобы создать уникальный идентификатор.

Группы и контакты в Threema хранятся исключительно на устройстве пользователя, а сообщения удаляются сразу после доставки. Шифрование также выполняется непосредственно на устройстве. Так что даже если выдать сотрудникам ФСБ ключи шифрования, читать им будет нечего.

Передавать контакты можно при встрече, сканируя QR-код — идеальная защита от спама. Но есть и функции синхронизации контактов или ввода ID вручную.

Threema запущен для iOS, Android, Windows.

Единственный минус — приложение платное. Правда, стоит чуть больше трёх долларов. Нормальная цена за безопасное общение.

Confide

Быстрое и удобное приложение для iOS, также с оконечным шифрованием. Передача данных оформлена интересно. Когда вы получаете сообщение, то видите лишь несколько строк прямоугольников. Только когда наведёте на них палец, сможете прочитать символы.

В общем, даже если кто-то в момент получения сообщения будет смотреть на экран вашего смартфона, ничего не поймёт. Более того: при попытке снять скриншот Confide автоматически переходит в список контактов и удаляет сообщение. А отправитель получит уведомление о том, что сообщение пытались заскринить. Да, сообщения мессенджер не хранит: автоматически удаляет их после прочтения.

SJ Ещё один параноик-мессенджер для iOS. Его название расшифровывается как Safety Jabber. Стоит недешево, 3790 рублей. Однако и безопасность на уровне.

Прежде всего, при отправке сообщений в SJ вы сможете выбрать пару ключей. Во-вторых, шифрование выполняется по надёжному алгоритму OpenPGP. Кстати, список контактов тоже шифруется, но с применением более простого AES-алгоритма.

«Фишка» SJ — возможность общаться через любые сервисы, которые поддерживают Jabber. Правда, без шифрования.

FireChat

FireChat может обходиться вообще без интернета. Это приложение мгновенного обмена сообщениями в децентрализованной сети, разработанное выпускниками мехмата МГУ . Есть версии для iOS и Android. Поддерживается передача открытых и личных сообщений.

Данные в FireChat передаются с помощью Bluetooth и Wi-Fi. Смартфоны с предустановленным приложением могут обнаружить друг друга в радиусе до 60-70 м. Причём каждое устройство становится ретранслятором для других устройств и частью mesh-сети (о них читайте ниже). Приложение позволяет создавать и собственные сети.

FireChat удобно использовать для общения на природе, масштабных мероприятиях, на пляже. Но популярность оно получило в ходе массовых протестов в Гонконге и во время ограничения доступа к интернету в Ираке

Общение через торренты

Трекеры, конечно, блокируют, но запретить работу сети BitTorrent полностью — проще отключить интернет на уровне провайдеров. Сеть можно использовать не только для передачи файлов, но и для общения.

К примеру, приложение Nightweb позволяет публиковать контент и общаться через BitTorrent поверх I2P. I2P — это анонимизирующая сеть, которая использует несколько уровней шифрования.

А если запретят вообще всё?!

Даже тогда смартфон и компьютер выбрасывать не стоит. Без интернета и базовых станций мобильных сетей тоже есть жизнь.

Анонимные сети

Полноценные анонимные сети тоже уже построены. Пример — AnoNet. Сеть децентрализованная, работает на основе VPN и программных BGP-маршрутизаторов, позвляет анонимно размещать службы IPv4 и IPv6.

В AnoNet вас знают только по IP-адресу в диапазоне 21.0.0.0/8, и этот IP-адрес не привязывается к информации, которая может помочь вас идентифицировать — номеру телефона, аккаунту в социальной сети и т. п.

Подключение на Windows:

Заходите на https://openvpn.net/ и скачиваете OpenVPN.

С сайта http://ix.ucis.nl/ucis-ix-client.ovpn загружаете файл конфигурации.

Копируете его в папку установки OpenVPN (по умолчанию C:\Program Files\OpenVPN\config\).

В основном меню вызываете консоль («Выполнить»), запускаете services.msc, выбираете OpenVPN Service из списка и нажимаете Start.

На macOS:

Устанавливаете tunnelblick.

Загружаете файл конфигурации http://ix.ucis.nl/ucis-ix-client.ovpn в папку ~/Library/Application Support/Tunnelblick/Configurations/.

В tunnelblick подключаетесь к anocp VPN.

Больше информации: http://wiki.ucis.nl/Anonet и http://ix.ucis.nl/clientport.php.

Mesh-сети

Сети ячеистой топологии предполагают, что каждый узел имеет такой же приоритет, как и все остальные. Командного центра нет, а значит, заблокировать mesh-сеть крайне сложно.

Mesh-сети — универсальное решение против любой цензуры. Если один узел сети не сможет принять пакет, примет другой.

Популярные mesh-сети:

Freifunk — некоммерческая инициатива по созданию свободной децентрализованной mesh-сети, немецкое свободное радио. Прошивки Freifunk основаны на OpenWRT и OLSR или B. A. T. M. A. N.

Guifi — европейская mesh-сеть, которая включает более 22 тыс. Wi-Fi узлов и 25 км оптоволоконных линий.

LibreVPN — виртуальная mesh-сеть с конфигурационными скриптами, позволяющими поднять собственный mesh-VPN.

Да и вообще mesh-сети — хороший выход даже в случае войны или, к примеру, падения провайдера.

Звонки без базовых станций

И такое возможно. Так, Serval Project позволяет осуществлять звонки между мобильными телефонами без базовых станций. Единственное условие — чтобы в сети можно было найти хотя бы один (не обязательно прямой) маршрут между участниками.

Текстовые сообщения и другие данные могут передаются с использованием системы хранения и пересылки Rhizome. Она позволяет общаться на неограниченных расстояниях и без стабильной связи в режиме реального времени.

Проект разработал приложение Serval Mesh для Android. Приложение состоит из двух компонентов: пользовательский интерфейс Batphone и основной сетевой интерфейс Serval DNA, который включает шифрование и совместное использование файлов.

Tor и не только

В «луковой» сети можно ходить на сайты даркнета, а можно и свои поднимать. Запретить Tor Роскомнадзор , конечно, пытался, но браузер и ресурсы в нём по-прежнему доступны.

Другой вариант — платформа Freenet с открытым исходным кодом. Она позволяет анонимно обмениваться файлами и публиковать сайты, которые будут доступны только во Freenet. Кроме того, во Freenet работают сотни чатов и форумов. Скачать решение можно на официальном сайте.

Ещё один пример — сеть распределённых децентрализованных веб-сайтов ZeroNet. Работает она на основе протокола биткоина.

Без социальных сетей тоже не останемся. Например, есть распределенная социальная сеть Tonika, где можно общаться с друзьями напрямую. Социальная сеть в браузере Vole лишена центрального сервера и задействует Bittorrent, Go и Ember.js, а также Bittorrent Sync.

Выводы

Порой создаётся ощущение, что вся работа Роскомнадзора направлена на повышение компьютерной грамотности населения. А также популяризацию Telegram, торрентов и других проектов из «чёрного списка».

Если запретят Telegram, без общения не останемся. Сначала установим другие мессенджеры, а если и их запретят, можно будет перейти в анонимные децентрализованные сети.