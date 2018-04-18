Верховный лидер Ирана прекратил использовать Telegram

"Чтобы защитить национальные интересы и устранить монополию Telegram, информпортал канцелярии в мессенджере Telegram, отвечающий за хранение публикаций великого аятоллы Хаменеи, с этого момента прекращает свою деятельность", — говорится в сообщении на Telegram-канале Хаменеи.

Отмечается, что этот шаг направлен на отказ от «монополии Telegram» и поддержку иранских мессенджеров.

В сообщении также говорится о том, что инициатива была принята до того, как в силу вступила государственная программа Ирана по запрету на использование мессенджера Telegram официальными учреждениями страны. Далее в сообщении приводятся три канала мессенджеров, в том числе Soroush Gap Messenger и iGap, на которых теперь будет публиковаться информация о верховном лидере.

"В рамках законов и правил страны первый вице-президент с сегодняшнего дня больше не будет публиковать информацию на своем Telegram-канале. С этого момента его пресс-релизы будут публиковаться во внутренних мессенджерах страны, адреса которых будут объявлены в ближайшее время", — сообщается на Telegram-канале Джахангири.

В то же время ряд СМИ сообщили о запрете на использование Telegram госорганами и общественными учреждениями, однако на информпортале иранского правительства отмечается, что никаких решений, связанных с запретом на деятельность Telegram, не принято, а члены правительства сами решили перейти на внутренние мессенджеры.

Иранские СМИ в своих Telegram-каналах за несколько недель до отказа канцелярии Хаменеи использовать Telegram также предложили своим подписчикам различные варианты, где будут публиковаться актуальные новостные сообщения. Иранские новостные агентства и телевидение, однако, по-прежнему продолжают пользоваться мессенджером Telegram.