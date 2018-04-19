Топ-5 альтернатив Telegram

Эпическая битва Роскомнадзора и компании Дурова за Telegram продолжается. На случай, если ведомство всё же победит и все удобные пути доступа будут перекрыты, посмотрим на альтернативы мессенджеру Telegram. "ТамТам"

"ТамТам" — приложение, созданное компанией Mail.Ru Group около года назад. Интерфейс мессенджера ну очень напоминает Telegram. TamTam работает на базе мессенджера «ОК Сообщения». Создатели интегрировали базу из 290 миллионов пользователей, зарегистрированных в «Одноклассниках». Когда стало известно о возможности блокировки Telegram представители TamTam заговорили о взрывном росте количества каналов в своем мессенджере. Говорят, оно возросло в 10 раз. «Из сервисов больше всего популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов. Активно себя ведут авторы каналов: только за последние два дня их создали более 40 тысяч», — пояснили представители приложения. Плюсы: доступны каналы, звонки, передача файлов. А ещё есть функция видеосвязи. Минусы: слабый интерес к каналам, неясная информация о шифровании сообщений. В сети или в описании приложения не удается найти информации о том, каким способом шифруются сообщения и звонки и шифруются ли вообще. WhatsApp

На момент покупки компанией Facebook акций WhatsApp ежемесячная аудитория мессенджера составляла 450 миллионов пользователей. В июле 2017 года число пользователей превысило 1,3 миллиарда. По данным Mediascope, ежедневная российская аудитория составляет около 24 миллионов человек. Сейчас держателем основной доли Facebook является ее создатель — Марк Цукерберг. Ему принадлежит 19,6% акций компании. Плюсы: чаты, группы (до 256 участников) и звонки. Поддерживается пересылка файлов разных форматов — от изображений до офисных документов (до 100 Мб). Кроссплатформенность. End-to-end шифрование по умолчанию. Минусы: Нет каналов, нет стикеров. Имеет функцию резервного копирования истории переписки, которая хранится на серверах незашифрованной. Signal

Разработан американской Open Whisper Systems, которой руководит бывший сотрудник службы безопасности Twitter, криптоанархист Мокси Марлинспайк. Компания заявляет, что существует на пожертвования и гранты — от Freedom of the Press Foundation, Knight Foundation, Shuttleworth Foundation и Open Technology Fund. Бесплатное приложение с открытым исходным кодом обеспечивает приватность при телефонных разговорах и переписке. Также приложение рекомендовал экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. Мессенджер задействует сквозное шифрование для отправки групповых и персональных сообщений, фотографий и видео, совершения аудио— и видеовызовов. Сервис бесплатен для всех пользователей. Плюсы: групповые чаты, самоуничтожающиеся сообщения. Акцент на анонимности — вся информация зашифрована и даже создатели приложения не могут получить к ней доступ. Все сообщения и звонки хранятся локально на устройстве и подвергаются локальному шифрованию при помощи парольной фразы (если она включена) перед отправкой на сервер. Чтобы сообщество могло убедиться в отсутствии «закладок» для прослушивания, код мессенджера и сервера выложен на GitHub, где любой желающий может его изучить. Минусы: нет каналов, стикеровThreema

Швейцарский мессенджер Threema производит сквозное шифрование передаваемых данных любого типа — текст, файлы и даже статусы. Для этого применяется криптографическая библиотека с открытыми исходниками. Ключи хранятся на девайсах пользователей, а не на сервере, что позволяет обеспечить безопасность. Основной идеей Threema является генерация данных без участия серверной части. Большая часть действий осуществляется на устройствах пользователей. Даже локальные файлы на смартфоне зашифрованы, что призвано блокировать сбор личной информации без согласия владельца. Плюсы: групповые чаты, проверка подлинности контактов, плагиныМинусы: нет публичных каналов, стикеровViber

По данным компании, в 2017 году российская аудитория зарегистрированных пользователей достигла рекордных 82 миллионов человек. Ежедневно мессенджер открывают около 19 миллионов пользователей. Приложение кроссплатформенное. В 2015 году, согласно закону «О персональных данных», который требует, чтобы все персональные данные россиян хранились на территории РФ, компания приняла решение перенести данные российских граждан, а именно, номера телефонов и никнеймы, на территорию Российской Федерации, соответственно, правоохранительные органы могли получить доступ к этим данным. Плюсы: секретные чаты, стикеры, каналыМинусы: За ведение канала придется заплатить, бэкап сообщений хранится на сервере компании