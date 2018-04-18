Ещё
Чиновникам Ирана запретили пользоваться Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновникам Ирана запретили пользоваться Telegram 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Власти Ирана запретили всем госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами для общения с гражданами. Запрет, в частности, наложен на Telegram, в которым предпочитают переписываться свыше 40 миллионами иранцев. Об этом сообщает Associated Press.
Каналы, которые ведутся от лица духовного лидера Исламской республики, аятоллы Али Хаменеи и вице-президента Эшака Джахангири, уже закрыты. Распространяется ли запрет на пользование Telegram вне рабочего времени, неясно. Какие меры будут применены к нарушившим постановление, также не уточняется.
Иранские власти временно блокировали Telegram и Instagram в декабре, когда по стране прокатилась волна антиправительственных протестов. В ходе массовых акций были убиты 25 человек, около 5 тысяч арестованы. «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства жителей страны после нашего отказа закрыть канал Sadaie Mardom и другие мирно протестующие каналы», — написал тогда глава мессенджера Павел Дуров.
∎Франция «пересадит» министров с Telegram на собственный мессенджер читайте также
Ранее на этой неделе о намерении разработать собственный защищенный мессенджер, в котором могли бы общаться президент Эммануэль Макрон и члены правительства, заявили власти Франции. Такая необходимость обусловлена опасениями руководства страны, что должностные лица обсуждают рабочие вопросы в Telegram и WhatsApp.
Вести.Ru: последние новости
Над Facebook нависла угроза блокировки в России Роскомнадзор заявил, что успешно отбил все DDoS-атаки Дуров пообещал миллионы участникам "цифрового сопротивления"
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО205
СК показал результаты расследования по Скрипалям92
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене22
Россия нашла способ защититься от санкций421
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение