Чиновникам Ирана запретили пользоваться Telegram

Власти Ирана запретили всем госслужащим пользоваться иностранными мессенджерами для общения с гражданами. Запрет, в частности, наложен на Telegram, в которым предпочитают переписываться свыше 40 миллионами иранцев. Об этом сообщает Associated Press.

Каналы, которые ведутся от лица духовного лидера Исламской республики, аятоллы Али Хаменеи и вице-президента Эшака Джахангири, уже закрыты. Распространяется ли запрет на пользование Telegram вне рабочего времени, неясно. Какие меры будут применены к нарушившим постановление, также не уточняется.

Иранские власти временно блокировали Telegram и Instagram в декабре, когда по стране прокатилась волна антиправительственных протестов. В ходе массовых акций были убиты 25 человек, около 5 тысяч арестованы. «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства жителей страны после нашего отказа закрыть канал Sadaie Mardom и другие мирно протестующие каналы», — написал тогда глава мессенджера Павел Дуров

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