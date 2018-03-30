В США хакеры похитили данные 150 миллионов человек, использовавших приложение MyFitnessPal и посещавших одноименный интернет-сайт.
Об этом сообщил производитель спортивного питания и экипировки Under Armour. В компании заверили, что злоумышленники украли только электронные адреса, логины и пароли. Похищенная информация не включает данные о номерах карточек социального страхования и водительских прав.
Также не пострадали платежные данные пользователей сайта. Under Armour уведомила об инциденте всех своих подписчиков и попросила их поменять пароли, пишет РИА Новости.