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В США хакеры похитили данные 150 миллионов человек
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В США хакеры похитили данные 150 миллионов человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В США хакеры похитили данные 150 миллионов человек, использовавших приложение MyFitnessPal и посещавших одноименный интернет-сайт.
Об этом сообщил производитель спортивного питания и экипировки Under Armour. В компании заверили, что злоумышленники украли только электронные адреса, логины и пароли. Похищенная информация не включает данные о номерах карточек социального страхования и водительских прав.
Также не пострадали платежные данные пользователей сайта. Under Armour уведомила об инциденте всех своих подписчиков и попросила их поменять пароли, пишет РИА Новости.
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