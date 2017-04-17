В Google Play обнаружены приложения, крадущие пароли от платежных сервисов

Специалисты разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили в магазине приложений Google Play вредоносные приложения, которые крадут данные аккаунтов PayPal и Paxful, сообщает ESET.

Одно из приложений — Boost Views — было скачано около 100 тыс. раз, оно позиционировалось как инструмент для заработка на YouTube. В приложении обещали платить деньги за просмотры видео на YouTube, однако при попытке вывода средств из приложения на PayPal появлялось сообщение об ошибке, а данные аккаунта PayPal отправлялись на удаленный сервер разработчиков. Также приложение предлагало за плату увеличить трафик YouTube-канала, введенные данные банковской карты попадали в распоряжение разработчиков приложения.

Еще одно приложение — PaxVendor — собирало пароли от биткоин-обменника Paxful при помощи фальшивого экрана авторизации.

Приложения уже удалены с Google Play.