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"Ростелеком" полностью восстановил доступ в интернет на Дальнем Востоке
"Ростелеком" восстановил в полном объеме доступ в интернет на Дальнем Востоке, который был нарушен из-за повреждения кабеля, говорится в сообщении оператора.
В понедельник в 8:36 (по московскому времени) был поврежден магистральный кабель "Ростелекома" на участке Селихино-Ягодное Хабаровского края. Повреждение на сети произошло по вине сторонней организации в результате несогласованных с "Ростелекомом" земляных работ. В связи с этим у части абонентов Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей был ограничен или отсутствовал доступ в интернет.
Как отмечается в сообщении, восстановительные работы начались немедленно после получения сообщения о повреждении и были завершены в 19:05 (по московскому времени) 17 апреля. "Доступ в интернет в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях предоставляется в полном объеме", — заверяет компания.
При этом "Ростелеком" обращает внимание на то, что телефонная связь продолжала быть доступной везде.
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