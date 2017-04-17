"Ростелеком" полностью восстановил доступ в интернет на Дальнем Востоке

"Ростелеком" восстановил в полном объеме доступ в интернет на Дальнем Востоке, который был нарушен из-за повреждения кабеля, говорится в сообщении оператора.

В понедельник в 8:36 (по московскому времени) был поврежден магистральный кабель "Ростелекома" на участке Селихино-Ягодное Хабаровского края. Повреждение на сети произошло по вине сторонней организации в результате несогласованных с "Ростелекомом" земляных работ. В связи с этим у части абонентов Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей был ограничен или отсутствовал доступ в интернет.

Как отмечается в сообщении, восстановительные работы начались немедленно после получения сообщения о повреждении и были завершены в 19:05 (по московскому времени) 17 апреля. "Доступ в интернет в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях предоставляется в полном объеме", — заверяет компания.

При этом "Ростелеком" обращает внимание на то, что телефонная связь продолжала быть доступной везде.