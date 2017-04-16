Роскомнадзор заблокировал сайты, позволяющие читать чужие SMS

Роскомнадзор сообщил о внесении в Единый реестр запрещенной информации адресов сайтов, предоставляющих возможность читать чужие SMS

«На основании решения Ишимского городского суда Тюменской области в Единый реестр запрещенной информации внесены URL-адреса сайтов с информацией об оказании услуг по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов связи и пользователей мессенджеров…провайдерам хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной по решению суда», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор не приводит иных деталей, в том числе, сколько именно сайтов заблокировано.

Единый реестр запрещенных сайтов создан постановлением правительства в 2012 году.