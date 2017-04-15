В YouTube нашли секретный режим

У интерфейса YouTube есть скрытый темный режим. Об этом пишет The Verge

«В следующий раз вы, когда вы будете до трех утра бездумно смотреть видео на YouTube, дайте глазам отдохнуть и включите темные тона», -- отмечает издание.

Убедитесь, что у вас самая последняя версия Google Chrome. Откройте окно разработчика, нажав Ctrl + Shift + I на Windows, или Option + Command + I на Mac Выберите вкладку Console инструментов разработчика (Ctrl+Shift+I для Windows и Option+Command+I на Mac), вставьте текст document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" и нажмите Enter. Как обнаружил пользователь форума Reddit, у YouTube есть секретный темный режим , который легко активировать. Вот как это сделать:

Закройте окно разработчика, обновите ваш браузер, и режим переключения станет доступен в меню основных настроек в правом верхнем углу. «Включить его также легко, как щелкать выключателем света», -- пишет The Verge.