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Самый популярный мессенджер в России оказался опасным
В мессенджерах WhatsApp и Telegram обнаружена уязвимость, позволявшая злоумышленникам получать доступ к личной информации пользователей. Инструкция по взлому аккаунтов пользователей была опубликована на YouTube-канале компании Check Point Software.
Уязвимость касалась только браузерных версий сервисов, позволяющие вести переписку без установки приложения. Хакеры отправляли жертвам код, скрытый в безобидном изображении. Когда пользователь просматривал картинку, злоумышленники получали доступ к переписке, снимкам и видео пользователя.
WhatsApp и Telegram признали наличие ошибки, уязвимость в системе была устранена.
По данным исследования, которое провели «Вымпелком» и «Мегафон», WhatsApp занимает первую строчку по популярности среди россиян. На втором и третьем местах – Viber и Skype. Telegram находится на четвертом месте.
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