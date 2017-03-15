Самый популярный мессенджер в России оказался опасным

В мессенджерах WhatsApp и Telegram обнаружена уязвимость, позволявшая злоумышленникам получать доступ к личной информации пользователей. Инструкция по взлому аккаунтов пользователей была опубликована на YouTube -канале компании Check Point Software.

Уязвимость касалась только браузерных версий сервисов, позволяющие вести переписку без установки приложения. Хакеры отправляли жертвам код, скрытый в безобидном изображении. Когда пользователь просматривал картинку, злоумышленники получали доступ к переписке, снимкам и видео пользователя.

WhatsApp и Telegram признали наличие ошибки, уязвимость в системе была устранена.