В соцсети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров записей

В социальной сети «ВКонтакте» появились счетчики просмотров. Они будут отображаться на личных страницах и в сообществах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

«Теперь пользователи могут быстро отслеживать интерес к каждой записи не только за счёт отметок «Нравится» или комментариев, но и с помощью счётчика просмотров. Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории», - заявил глава веб-разработки соцсети Вадим Дорохов.

Счетчик просмотров будет отображаться для всех пользователей, как и отметки «Нравится», «Поделиться записью» и комментарии.