"Яндекс" раскрыл интимные запросы российских женщин

Компания "Яндекс" опубликовала на своем Youtube ролик, который посвящен наиболее популярным запросам женщин в свой поисковик. Отделить "дамские" запросы от мужских позволило использование технологии "Крипта", которая может по поведению в Сети понимать, кто перед ней - мужчина или женщина.

Так, например, многих женщин интересуют "инструкции по применению секс-игрушек", "опасных удовольствий" и "романтических смс парню", передает "Ридус".

Кроме этого, барышень интересуют темы здоровья, воспитания детей, путешествия и психология.