Главное сейчас
-
Угрозы Лукашенко Медведеву, сенсация о малазийском Boeing и другие события дня
-
В Раде подсчитали, сколько осталось жить экономике Украины
-
Теперь можно: Европарламент отменил визы для Украины
-
Эксперты объяснили, за что Лукашенко пригрозил РФ
-
Помилованная Путиным россиянка рассказала о жизни в колонии
Главные события у вас в почте
"Яндекс" раскрыл интимные запросы российских женщин
Компания "Яндекс" опубликовала на своем Youtube ролик, который посвящен наиболее популярным запросам женщин в свой поисковик. Отделить "дамские" запросы от мужских позволило использование технологии "Крипта", которая может по поведению в Сети понимать, кто перед ней - мужчина или женщина.
Так, например, многих женщин интересуют "инструкции по применению секс-игрушек", "опасных удовольствий" и "романтических смс парню", передает "Ридус".
Кроме этого, барышень интересуют темы здоровья, воспитания детей, путешествия и психология.
Оставить комментарий