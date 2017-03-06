Хакеры начали охоту на паспортные данные граждан

В интернете набирает популярность новый вид мошенничества. Киберпреступники взламывают электронную почту граждан, находят письма с копиями паспортов и угрожают владельцам оформить на них кредит, если те не заплатят. При такой схеме мошенники в любом случае получают деньги, а человек - проблемы. Корреспондент "РГ" разобрался, как бороться с шантажистами и не попасться к ним на крючок. Чтобы не оказаться о хакеров "на крючке", надо сразу удалять сообщения с личными фото и документами. Фото: Сергей Михеев /РГ Чтобы не оказаться о хакеров "на крючке", надо сразу удалять сообщения с личными фото и документами.

Сообщения о новом виде мошенничества стали все чаще мелькать на тематических форумах и в группах. Недобросовестные предприниматели скупают базы персональных данных старых форумов. Среди них отыскивают аккаунты халатных людей, что используют один пароль на всех интернет-ресурсах. К несчастью, таких россиян много. Мошенники подбирают пароль к электронной почте и ищут письма с отсканированным паспортом владельца ящика. Именно так люди попадают на крючок вымогателей. Когда преступники находят нужные им данные, то связываются с хозяином документа и угрожают взять кредит, если тот им не заплатит.

В большинстве случаев пользователи Интернета теряются и не знают, что делать в подобной ситуации. Многие участники форумов на вопрос пострадавших "как быть?" отвечают, что не стоит волноваться. Мол, без нотариального заверения ксерокопия паспорта - бесполезная бумажка. Тем не менее беспокоиться стоит. По словам профессора кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Ивана Клепицкого, оформление кредитов и займов на основании копий документов возможно. Это связано с тем, что банки широко делегируют полномочия кредитным агентам, среди которых хватает людей, которые оформляют кредит по чужому паспорту.

"Для договора займа и кредитного договора необходима письменная форма и подпись заемщика. Но это не гарантирует защиты от мошенников. Подписи подделывают. При этом экспертиза не может дать категорическое заключение о том, кем выполнена подпись. Дают вероятностное заключение: подпись могла быть выполнена таким-то лицом. В любом случае в подобной ситуации будут проблемы и хлопоты", - пояснил профессор.

Замена паспорта при подобном шантаже целесообразна во избежание рисков на будущее, ведь у мошенников остаются данные вашего документа. Но для этого нужны основания. Например, паспорт можно испортить и сдать в ФМС. Однако придется выплатить штраф.

Пока что для защиты личных данных в Интернете есть два решения - не отправлять ничего важного по сети или подобрать надежный шифр для авторизации на различных ресурсах. Первый вариант крайне неудобен, ведь не всегда есть возможность передать копию документа из рук в руки. Офис компании может находиться в другом городе. Да и большинство фирм просят присылать ксерокопии только через электронную почту.

По мнению кандидата физико-математических наук, преподавателя кафедры радиотехники и систем управления МФТИ Сергея Владимирова , лучшим гарантом безопасности в сети считается правильное составление и использование паролей.

"Во-первых, пароль должно быть сложно найти перебором "в лоб". Он должен включать не менее 8 символов и быть алогичным. То есть пароль 77Vasya299 надежнее, чем словарное слово dlinnosheee, хотя в нем и больше букв, - поделился Сергей Владимиров. - Во-вторых, следует разделить все сайты на условные группы по важности и надежности. После чего для каждой из групп выбрать свой пароль. Так придется запомнить всего три или четыре комбинации".

Если же вас все-таки взломали и начинают шантажировать, лучше сразу обращаться в полицию. Проблема сама по себе не решится - банки могут взыскать несуществующий долг в суде.