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Минздрав сообщил о хакерских атаках на сайт ведомства
Фото: Fotolia/ Tomasz Zajda
Хакерские атаки привели к временному отключению сайта Минздрава РФ, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай.
"Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку. Вчера ночью информационные ресурсы министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту", — сообщил Салагай журналистам.
Он отметил, что по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы ведомства в субботу были дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.
"Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта министерства. Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом", — добавил он.
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