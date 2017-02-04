Хакеры взломали компанию, взломавшую iPhone 5c

Недавний инцидент заставил нас вспомнить о скандале, в котором приняли участие компания Apple ФБР . Напомню, что Apple отказалась помогать ФБР во взломе iPhone 5c, принадлежавшего преступнику. Представители ФБР были вынуждены обратиться к израильской компании Cellebrite, которая успешно взломала смартфон. По данным Motherboard, компанию, взломавшую iPhone, взломали другие хакеры.

Сообщается, что некие хакеры смогли получить доступ к данным, хранившимся на удаленных серверах Cellebrite. Данные были зашифрованы, но, по сообщению Motherboard, защиту удалось обойти. Это значит, что способ взлома iPhone, который использовался для помощи ФБР, теперь может быть известен третьим лицам. Именно этого опасалась компания Apple, и именно из этих соображений ФБР было отказано в помощи.

Хакеры смогли получить доступ к 900 гигабайтам данных Cellebrite. Из них стало ясно, что компания продавала свои инструменты для взлома безопасности покупателям из разных стран. Стоит отметить, что в случае с мобильными устройствами инструменты для взлома подразумевают физический доступ к устройству. Другими словами, они не рассчитаны на удаленный взлом iPhone.

Эта история доказывает, что создавая инструмент для взлома, невозможно предотвратить его утечку. Вероятно, Apple имела все основания отказаться от создания такого инструмента.