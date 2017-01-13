СМИ: сообщения в WhatsApp оказались уязвимыми

Компьютерные специалисты заявили об уязвимости в мессенджере WhatsApp, указав на отсутствие полной защищенности архива сообщений пользователей, пишет газета Guardian.

Речь идет о возможности через компанию-разработчика Facebook и через другие программы перехватывать и читать сообщения сервиса WhatsApp. Уязвимость обнаружил специалист по криптографии и интернет-безопасности Тобиас Болтер из университета штата Калифорния в городе Беркли, говорится в сообщении.

В Facebook ранее заявляли, что "никто не может перехватывать" сообщения в WhatsApp, даже сама компания и её сотрудники, что обеспечивает приватность для более одного миллиарда пользователей. Однако новое исследование показывает, что компания на самом деле может читать сообщения из-за особенности используемого зашифрованного протокола защиты. На фоне находки Болтера представители частных специализированных компаний уже заявили, что уязвимость WhatsApp является "огромной угрозой свободы слова". Также отмечается, что правительственные агентства могут следить за пользователями, которые считают, что их послания защищены.

"Если правительственное агентство попросит WhatsApp раскрыть записи своих чатов, доступ может быть предоставлен", — сказал Guardian Болтер.

Кроссплатформенный мессенджер WhatsApp с октября принадлежит компании Facebook Inc. С 2016 года приложение, через которое общаются более миллиарда человек, стало бесплатным.