Обломками БПЛА повреждена стена складского помещения Wildberries под Тверью

Обломки беспилотника повредили стену складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс под Тверью.

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Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

— В результате ночного отражения атаки вражеских БПЛА обломками беспилотника повреждена стена складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа. Сотрудники предприятия не пострадали, — написал Королев в МАКС.

7 августа логистический объект Wildberries в Екатеринбурге подвергся атакеукраинских дронов, из-за чего в здании возникло возгорание.

В четверг, 6 августа, украинская армия ударила по еще одному объектукомпании в Тверской области. В результате падения обломков БПЛА был незначительно поврежден фасад здания.

4 августа возгорание возникло на логистическом объекте Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины в поселке Красный Бор в Ленинградской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.