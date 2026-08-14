Подруга выдала королеву красоты похитителям

Раскрыты подробности дела о пропавшей китайской модели Афины Лии (настоящее имя — Кун Лимей). Как пишет Mothership, в исчезновение девушки оказалась виновна подруга.

В 2021 году Кун заняла второе место на конкурсе «Мисс мира Макао», а в июне 2023 года пропала. Незадолго до этого ее подруга Ли Ифэй предложила ей съездить на Филиппины, чтобы отвлечься от переживаний после расставания. Она обещала поселить королеву красоту в роскошном отеле и организовать ей фотосессию на пляже.

После того как Кун вылетела, Ли сдала свой билет и передала ее данные филиппинской преступной группировке. Сразу после прилета модель похитили. Тем временем Ли удалила свои аккаунты в социальных сетях и покинула страну.

Похитители взяли под контроль страницы Кун и стали от ее лица публиковать ложные сообщения. Например, они намекали, будто у королевы красоты есть карточные долги. После они потребовали у семьи девушки выкуп — 800 тысяч долларов (66 миллионов рублей). Получив деньги, они так и не отпустили Кун.

Чтобы сбить полицию со следа, преступники также распространяли фейки, утверждая, что девушку якобы продали в бордель в Камбодже. Эти заявления не подтвердились.

В сентябре 2024 года полиции удалось арестовать Чэнь Юйсюань — одну из причастных к преступной схеме. В конце июля 2026 года следователи вышли на главного подозреваемого — Лю Ханьвэня. После этого полиция подтвердила, что Кун больше нет в живых, а ее останки уничтожены. Ли продолжают искать.

Ранее сообщалось, что в США маленькие мальчики угнали машину родителей и сбили королеву красоты. Ей диагностировали кровоизлияние в мозг и переломы костей лица.