Стала известна обстановка у «Горбушки» после обысков

Основные следственные действия подошли к концу. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, силовики изучают изъятую документацию и компьютеры, опрашивают администраторов, а также устанавливают объем нелегально полученных криптообменниками рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке проходят следственные мероприятия по делу нелегальных криптообменников. В ходе масштабных обысков было изъято более 10 миллионов рублей из офиса на «Горбушке». Следственные действия продолжаются уже на протяжении нескольких часов. Также сообщалось, что к торговому комплексу подъехало около 25 молодых людей спортивного телосложения.

Толпа из 25 человек подъехала к «Горбушке» после сообщений об обысках

С 1 сентября в России заработает комплексный закон, создающий правовую основу для легального оборота криптовалют в стране.