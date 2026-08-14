Толпа из 25 человек подъехала к «Горбушке» после сообщений об обысках

К торговому комплексу «Горбушка» подъехало около 25 молодых людей спортивного телосложения на фоне новостей об обысках в криптообменниках. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, на парковке рядом также заметили зеленый автомобиль BMW с «красивыми номерами» 05 региона.

Ранее сообщалось, что на рынке проходят следственные мероприятия по делу нелегальных криптообменников. В ходе масштабных обысков было изъято более 10 миллионов рублей из офиса на «Горбушке». Следственные действия продолжаются уже на протяжении нескольких часов.

На знаменитом рынке в Москве прошли обыски

Детали пока не разглашаются, официальных комментариев на момент публикации не было.