На знаменитом рынке в Москве прошли обыски

На территории известного московского торгового комплекса «Горбушка» в данный момент проходят масштабные следственные действия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, силовики работают как в павильонах, так и в служебных помещениях. По предварительным данным, в ходе мероприятий изъяли крупные суммы денег, финансовые документы и электронное оборудование.

Детали не разглашаются, официальных комментариев на текущий момент нет. По данным Baza, обыски прошли по ранее возбужденному делу о нелегальных криптообменниках.

Ранее сообщалось, что в Москве в бизнес-центре «Москва-Сити» ФСБ и МВД России задержали более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые аферисты из украинских кол-центров выводили за границу похищенные у россиян деньги.