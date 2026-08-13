В Петербурге третий день ищут пропавшего адвоката

Адвокат Шамиль Ахаев пропал в Санкт-Петербурге после рабочей встречи. Его поиски начались 11 августа, сообщили ТАСС в отряде "ЛизаАлерт".

© ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"11 августа на горячую линию "ЛизаАлерт" поступила заявка от близких друзей семьи о пропаже адвоката Ахаева. По информации его родственников, он пропал 10 августа. Вечером уехал на встречу в Репино и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Телефоны выключены, на связь не выходит", - рассказали в отряде.

В Репино выехал волонтерский штаб.

По словам матери адвоката, он мог уехать на встречу с коллегой. Заведено разыскное дело. К поиску подключились следователи и полиция.