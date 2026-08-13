Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электричку в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«При атаке на пассажирский электропоезд сообщением Ясиноватая — Успенская на ж/д станции Кутейниково городского округа Иловайск пострадали шесть человек», — написал он в Telegram.

В числе пострадавших — машинист электропоезда, оператор и начальник станции, проводник и пассажиры.

Пушилин также уточнил, что в ДНР за день 17 человек, в том числе двое детей, пострадали из-за действий ВСУ.