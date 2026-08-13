На полуострове Кассандра в Греции произошел сильный пожар

Сильный лесной пожар возник в местечке Сивири на полуострове Кассандра на севере Греции, в превентивных целях там с местных пляжей по морю эвакуированы в безопасные места более 347 человек, 2 пожарных были доставлены в больницу. Об этом сообщил телеканал Skai.

По его данным, 155 пожарных на 57 машинах, 4 пеших отряда пожарных, а также 9 самолетов и 7 вертолетов тушат мощный пожар, вспыхнувший днем на Кассандре, самом западном из трех полуостровов, входящих в более крупный полуостров Халкидики. Фронт пожара растянулся на несколько километров. С местных пляжей, а также из некоторых поселков по морю на катерах пожарной охраны и частных лодках в безопасные места перевезены более 347 человек.

Эвакуирована также одна гостиница, перекрыты для движения некоторые местные дороги. Двое пожарных были доставлены в больницу на машинах скорой помощи: один из-за плохого самочувствия, а второй с травмой нижней конечности.

С целью усиления сил пожаротушения на Кассандру перебрасываются десятки пожарных из других районов страны, включая Афины, Янину, Александруполис, Козани, Волос и Кавалу.