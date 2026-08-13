Автомобиль бизнесмена Сулейманова обстреляли в центре Москвы

Автомобиль Range Rover учредителя ресторана Levantine Шаигу Сулейманова якобы обстреляли в центре Москвы — пули попали в стекло и кузов возле бензобака. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в Mash.

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По данным авторов публикации, инцидент произошел на Композиторской улице около 22:00 12 августа. При этом бизнесмен не видел стрелявшего. На месте стрельбы обнаружили три гильзы, которые отправили на экспертизу.

— У Range Rover оказалось спущено переднее правое колесо, а еще два пулевых отверстия обнаружили возле бензобака и в переднем правом стекле, — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали одного человека, пишет Mash.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Ранее водитель такси поссорился с другим автомобилистом в столичном районе Филевский парк и устроил стрельбу.

Правоохранители изъяли у таксиста травматический пистолет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии. В результате стрельбы никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.