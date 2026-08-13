Более 11 млн книг сгорело на складах Wildberries при ударах ВСУ

Более 11 миллионов книг сгорели в результате украинских ударов по складам маркетплейса Wildberries. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей России.

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Как уточнили в профильных организациях, большинство утраченных изданий относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе. В частности, на складах хранились тиражи "Букваря" Надежды Жуковой и новой редакции Конституции России. Также в большом количестве пострадали пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

По информации ассоциаций, продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении.

Ранее в Wildberries опровергли информацию о реализации на платформе AliExpress товаров, пострадавших в результате пожаров на складах. В компании уточнили, что продукция, хранившаяся на логистических объектах, затронутых атаками, не может быть предложена покупателям. Подобные позиции оперативно убираются с витрины до тех пор, пока не будет проведена оценка их состояния и обновлены данные в учетных системах.