Конструкция упала на ребенка на входе в ТЦ в Москве

Конструкция упала на семилетнего мальчика на входе в торговый центр на улице Барклая в Москве. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил Telegram-канал «112».

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По информации авторов публикации, на ребенка обрушилась конструкция, установленная у входа в здание. Мальчик получил переломы пальцев, его госпитализировали.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

В июне произошел похожий инцидент. Металлическая конструкция обрушилась на годовалого ребенка на парковке торгового центра «Колумбус» на юге столицы. На месте происшествия работали медики.

Ранее крыша обрушилась у торгового центра в Новосибирске. В результате произошедшего погиб один человек, еще двое пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.