В Италии произошел взрыв и пожар на крупном заводе по производству боеприпасов KNDS Ammo Italy. Предприятие находится в городе Коллеферро примерно в 60 километрах от Рима.

Взрыв услышали в нескольких населенных пунктах, последовавший за ним пожар попал на видео. По предварительным данным, причиной инцидента стала авария в цехе прессования порошковых материалов. О пострадавших не сообщается.

Компания производит боеприпасы среднего и крупного калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет-носителей. Предприятие входит в крупный франко-германский оборонный концерн KNDS, который называет себя одним из ключевых партнеров Киева, а также оказывает технические услуги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

KNDS поставлял оружие ВСУ

В октябре 2024 года KNDS открыл дочернее предприятие в Киеве для ремонта поставленной западной бронетехники. Кроме того, концерн намерен запустить с Украиной совместное производство артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.

В январе 2025 года ФРГ передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку типа Boxer RCH 155. В KNDS описали свою разработку как одну из самых современных в мире, для ее обслуживания достаточно двух человек.

А в мае Украина и KNDS подписали соглашение о производстве 30-миллимитровых боеприпасов, совместимых с системами вооружения советского производства. Сотрудничество призвано усилить украинскую оборонную промышленность, а также расширить международное промышленное партнерство.

В свою очередь, издание Politico отмечало, что Украина превратилась в огромную лабораторию военного искусственного интеллекта, а западные оборонные компании используют опыт конфликта для совершенствования вооружений.

Как Александр Коц, с начала недели это уже вторая авария на военном заводе в Европе. 10 августа мощный взрыв произошел на военном заводе в Болгарии: на складе боеприпасов оружейной компании EMCO. Она исправно снабжает ВСУ снарядами советских калибров с 2014 года.

«Очень хочется верить, что два этих события — не совпадение. А еще один зеркальный ответ России Западу», — заключил военкор.