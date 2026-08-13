Сбившему пиар-директора журнала «Москвичка» назначили домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест водителя самосвала по делу о ДТП, в котором тяжело пострадала пиар-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Таганский районный суд города Москвы 13 августа 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении Никогосяна Арама", - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, в утреннее время 11 августа 2026 года Никогосян, управляя автомобилем "Камаз", совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Полиция задержала водителя - им оказался 39-летний житель Подмосковья Никогосян. В отношении него возбуждено дело по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места происшествия).