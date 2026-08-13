На Японию обрушился мощный тайфун, из-за которого в центральных районах страны объявлено экстренное предупреждение о наводнении. По словам российских туристов, за сутки под водой оказались столица Токио и соседние префектуры Тиба, Ибараки и Сайтама. Об этом пишет Shot.

По информации телеграм-канала, в городе Ятиё власти начали массовую эвакуацию населения, призывая граждан следовать инструкциям и укрываться в безопасных местах.

Стихия полностью парализовала движение на улицах: уровень подтопления местами превышает 20 сантиметров при интенсивности осадков до 110 мм в час.

Некоторые водители бросают автомобили прямо посреди дорог и бегут в укрытия.

Работа ключевых транспортных узлов остановлена. Аэропорт Нарита: не принимает и не выпускает рейсы, внутри терминалов остаются заблокированными около сотни человек. Железная дорога: пути у станции Сакура затоплены, движение поездов приостановлено. Наземный транспорт: все автобусы до авиагавани отменены, магазины и рестораны закрыты.

Ранее сообщалось, что туристическое судно с россиянами загорелось у берегов Турции.