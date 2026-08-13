Пожар на туристическом катере в Турции: что известно к этому часу

В районе Фетхие турецкой провинции Мугла на борту туристического катера Toys Boat вспыхнул пожар. Пассажиры и экипаж были вынуждены экстренно покинуть судно. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

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Причины и место возгорания

Пожар возник на камбузе (кухне) прогулочного катера около 11:00 мск. Огонь за считанные минуты охватил все судно.

Причины пожара устанавливаются — специалисты рассматривают несколько версий, включая техническую неисправность и короткое замыкание.

Количество пассажиров

На борту судна, совершавшего прогулку в бухте Катранжи, находилось в общей сложности 115 человек. После того, как катер загорелся, экипаж и пассажиры, в том числе дети, надели спасательные жилеты и прыгнули в воду.

Наличие россиян на борту

Среди пассажиров катера, отмечают российские СМИ, могли быть россияне.

Вместе с тем, крупные туроператоры, работающие с Турцией, не подтверждают наличие организованных туристов из России на борту, подчеркнули в Российском союзе туриндустрии.

«На данный момент крупные туроператоры, работающие на турецком направлении, не подтверждают, что на борту находились организованные туристы. Обращений и жалоб от туристов в РСТ пока не поступало», — уточнили в РСТ.

Действия спасателей

Власти, после получения сигнала о возгорании, направили к месту инцидента подразделения Береговой охраны, службы безопасности на море и медицинские бригады.

К операции по спасению пассажиров и членов экипажа подключились также находившиеся поблизости суда.

Губернатор Фетхие Фатих Аккая заявил позже, что туристы и моряки были благополучно эвакуированы на берег, где их осмотрели медики.

Двое пассажиров надышались дымом — врачи направили их в местную клинику. Остальные от госпитализации отказались.

Последствия ЧП

Судно выгорело практически полностью — огонь уничтожил палубу и внутренние помещения катера. Тушить пламя пришлось с воды, поскольку близко подойти к горящему судну было опасно.

В настоящее время спасательные службы готовят операцию по буксировке катера к берегу.