Взрыв произошел на заводе боеприпасов под Римом, начался крупный пожар

Мощный пожар после взрыва охватил территорию завода по производству боеприпасов KNDS Ammo Italy в Коллеферро, примерно в 40 километрах к юго-востоку от Рима. Об этом в четверг, 13 августа, сообщило агентство ANSA.

По предварительным данным, детонация произошла в цехе прессования пороха. Местные власти и сотрудники экстренных служб оцепили периметр предприятия. Завод KNDS Ammo производит боеприпасы среднего и крупного калибра, а также твердое авиационное топливо, говорится в материале.

10 августа на заводе боеприпасов в болгарской деревне Белица произошел взрыв, после которого начался пожар. Район происшествия оцепили, местных жителей предупредили об опасности. На место направили пожарных и сотрудников полиции.

В мае взрыв произошел на заводе нефтяной компании MOL в Венгрии. Погиб один человек. Премьер-министр Петер Мадьяр уточнял, что на место лично прибыли глава Министерства экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.

В начале апреля в японской префектуре Хиросима произошел взрыв на заводе фармацевтической компании. Сообщалось, что на предприятии Maruzen Pharmaceuticals взорвалась цистерна с топливом. Пять человек были госпитализированы.