Суд Москвы заочно арестовал комика Долгополова*

Суд Москвы заочно арестовал комика Александра Долгополова* по делу о реабилитации нацизма.

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«Суд избрал... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — сообщили в инстанции.

Комику грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Москвы ранее сообщили, что Долгополов публично сделал заявление, «направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также на умаление значения совершённого ими подвига». Отмечается, что он действовал из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества, а также осознавал, что видео его выступления будет размещено в интернете.

* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.