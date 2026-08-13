Суд обязал сбежавших из уральского СИЗО возместить затраты на их поиск

Свердловский областной суд обязал Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*, которые в сентябре 2025 года совершили побег из СИЗО №1 Екатеринбурга, возместить потраченные на их поиски денежные средства. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе судов региона.

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Черепанову* предстоит заплатить 57 тысяч рублей, Корюкову* — более 74 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены в Лечебное исправительное учреждение № 51 ГУ ФСИН России по Свердловской области, передает Lenta.ru.

Прошлой осенью двое осужденных террористов сбежали из СИЗО-1 Екатеринбурга. Их обвиняли в попытке поджога военкомата. Иван Корюков* и Александр Черепанов* выбрались на крышу учреждения, перелезли на кровлю церковного здания и ушли через Ивановское кладбище. Спустя 10 дней после их побега в отставку подал начальник изолятора Алексей Киселев. Силовики задержали Александра Черепанова* 8 сентября. После этого правоохранители продолжили поиск второго беглеца Ивана Корюкова*. Его нашли в микрорайоне Уктус спустя неделю после задержания первого террориста.

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.