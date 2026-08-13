Стало известно о проблемах с наркотиками сына российского экс-министра

Сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга и экс-министра регионального развития Игоря Албина 33-летний Александр Хотин имел проблемы с наркотиками. Об этом в четверг, 13 августа, пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, мужчина проходил лечение в рехабе.

Александр Хотин проходит подозреваемым по делу о расправе. Его задержали днем ранее. По версии следствия, вечером 10 августа в квартиру Хотина на улице Говорова приехал 54-летний предприниматель Александр Куманцев и привез два смартфона, который тот ранее заказывал. В квартире между мужчинами произошел конфликт — тогда Хотин схватился за нож и пырнул гостя не менее семи раз.

Куманцев смог выбраться из квартиры в подъезд, постучаться к соседям и попросить о помощи. Те вызвали скорую помощь и полицию. Медики нашли предпринимателя без сознания около подъезда и госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.