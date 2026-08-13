Суд Москвы заочно арестовал журналиста-иноагента Фишмана

Суд Москвы заочно арестовал журналиста-иноагента, ведущего телеканала «Дождь»* Михаила Фишмана**: его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации.

«Столичный суд... избрал... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее суд Москвы заочно приговорил главреда «Дождя» Тихона Дзядко** к восьми годам тюрьмы.

В октябре 2025 года Дзядко объявили в международный розыск.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 20.08.2021.

** Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.