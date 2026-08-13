Сын экс-министра Игоря Албина расплакался после вынесения приговора

Александр Хотин, сын бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития РФ Игоря Албина, расплакался в зале суда после вынесения приговора. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, Хотина обвиняют в убийстве 54-летнего Александра Куманцова, который привёз ему на дом заказ — два смартфона.

По данным следствия, фигурант пригласил курьера в квартиру для проверки гаджетов и попытался их отобрать, не заплатив. Между мужчинами началась потасовка, обвиняемый ударил Куманцова ножом минимум семь раз — четыре раза в шею, а также ранил в висок, ухо и щёку.

Журналисты заметили, что пострадавший смог самостоятельно покинуть квартиру, позвать людей на помощь. Приехавшая на место ЧП скорая экстренно госпитализировала мужчину в больницу. Медики подключили его к ИВЛ, но спасти не смогли — курьер скончался.

Хотин после инцидента предпринял попытку скрыться — уехал на дачу к жене в Можайск, где его и задержали правоохранители.

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Авторы статьи пояснили, что на заседание Александр пришел с фингалом под глазом, просил суд отправить его под домашний арест. Рядом с ним находилась жена, оказывала супругу психологическую поддержку.

Сторона обвинения негативно охарактеризовала Хотина — прокурор напомнил, в частности, что фигурант лечился от зависимости в реабилитационном центре. Кроме того, он добавил, что 5 лет назад обвиняемый проходил по делу о мошенничестве по статье 159 УК РФ.

После вынесения приговора Хотин расплакался, отметили обозреватели. Они уточнили, что сын экс-министра пробудет в СИЗО два месяца по делу об убийстве курьера.