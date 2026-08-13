Сына бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве

Сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина отправили на два месяца в СИЗО по делу об убийстве в Москве.

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Об этом в четверг, 13 августа, сообщил судья Кунцевского районного суда Москвы.

— Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Хотину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 октября 2026 года, — передает решение судьи РИА Новости.

Ранее сотрудники Следственного комитета России просили отправить Хотина под арест. В ходе судебного заседания адвокаты обвиняемого настаивали на домашнем аресте. Защитники сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга утверждали, что их подзащитный имеет психическое заболевание, а доказательства его причастности к преступлению пока не подтверждены.

Хотина задержали в Московской области днем 12 августа, его подозревали в убийстве. По предварительным данным, он зарезал своего знакомого и уехал из Москвы в область. Ранее его судили за пьяную драку, но дело закрыли. Также он был замешан в мошенничестве. Главное о разбирательствах — в отдельном материале «Вечерней Москвы».