Совершившие побег из российского СИЗО террористы заплатят за свои поиски

Свердловский областной суд обязал Ивана Корюкова и Александра Черепанова (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые в сентябре 2025 года совершили побег из СИЗО №1 Екатеринбурга, возместить потраченную на их поиски сумму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Черепанову, которого поймали 8 сентября, предстоит заплатить за свои же поиски около 57 тысяч рублей. Его напарнику по побегу Корюкову, которого нашли только спустя неделю, повезло меньше — с него взыщут больше 74 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены в Лечебное исправительное учреждение № 51 ГУ ФСИН России по Свердловской области.

Черепанов и Корюков — давние приятели. Они попали за решетку в мае 2023 года после попытки поджечь военкомат. В октябре 2024 года они заслушали приговор, а 1 сентября 2025 года решили сбежать — их искали больше недели, а деньги за бензин и сверхурочные выплаты сотрудникам ведомство взыскало с беглецов.

Ранее суд добавил к наказанию Черепанова и Корюкова сроки за побег.