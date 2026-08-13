Аферисты убедили подростка из Москвы отдать им деньги и украшения на 32 миллиона

Мошенники убедили 13-летнюю девочку из Москвы отдать ключи от квартиры их сообщнику. Мужчина проник в помещение, распилил сейф и украл из него деньги и украшения на 32 миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленники убедили девочку провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры неизвестному около своего дома на улице Маршала Жукова. Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 миллиона рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 миллионов рублей, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который проник в квартиру обманутой девочки, а также его сообщницу, забравшую у него украшения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обоих сообщников мошенников на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего уроженца Ивановской области, который обслуживал в арендованных квартирах в Московской области сим-боксы для телефонного мошенничества. При осмотре одной из квартир полицейский обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, более тысячи сим-карт и два сим-бокса, в другом помещении нашли еще три GSM-шлюза и более 100 сим-карт.