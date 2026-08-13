Суд в Казахстане запретил работу Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик»*

Суд в Казахстане постановил запретить работу популярного приложения для знакомств «Дайвинчик»* на территории республики по иску прокуратуры. Об этом сообщает новостной портал Tengrinews со ссылкой на решение Алатауского районного суда Алматы.

Согласно информации портала, основаниями для судебного запрета стали отсутствие механизмов проверки возраста пользователей и угроза безопасности несовершеннолетних. Решение суда направлено в соответствующие органы для исполнения, однако, как отмечает издание, бот продолжает функционировать.

В октябре 2025 года прокуратура Алматы сообщила о требовании запрета данного бота, в котором зарегистрировано около 17 миллионов пользователей, после инцидента с несовершеннолетней жительницей республики, которая зарегистрировалась в приложении и встретила человека, совершившего против нее преступные действия.

В конце июля стало известно, что следователи инициировали вопрос о блокировке Telegram-бота знакомств «Дайвинчик»* в России. По данным СК, украинские спецслужбы использовали его для вербовки подростков в террористическую деятельность.

*Чат-бот «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.