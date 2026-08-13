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Суд в Казахстане запретил работу Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик»*

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Суд в Казахстане постановил запретить работу популярного приложения для знакомств «Дайвинчик»* на территории республики по иску прокуратуры. Об этом сообщает новостной портал Tengrinews со ссылкой на решение Алатауского районного суда Алматы.

Суд в Казахстане запретил работу Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик»*
© Вечерняя Москва

Согласно информации портала, основаниями для судебного запрета стали отсутствие механизмов проверки возраста пользователей и угроза безопасности несовершеннолетних. Решение суда направлено в соответствующие органы для исполнения, однако, как отмечает издание, бот продолжает функционировать.

В октябре 2025 года прокуратура Алматы сообщила о требовании запрета данного бота, в котором зарегистрировано около 17 миллионов пользователей, после инцидента с несовершеннолетней жительницей республики, которая зарегистрировалась в приложении и встретила человека, совершившего против нее преступные действия.

В конце июля стало известно, что следователи инициировали вопрос о блокировке Telegram-бота знакомств «Дайвинчик»* в России. По данным СК, украинские спецслужбы использовали его для вербовки подростков в террористическую деятельность.

*Чат-бот «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.