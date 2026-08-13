Банда медведей устроила погром в российском СНТ

Жительница Красноярска сообщила о визите четырех медведей на территорию садового товарищества. Инцидент произошел в районе, расположенном за ТЭЦ-2, Цемзаводом и рядом с поселком Торгашино.

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Женщина опубликовала в городском чате координаты места и кадры с камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как дикие животные заходят на частные владения, где подавили домашнюю птицу и кроликов, а также разломали хозяйственный сарай.

По словам очевидицы, звери пришли из соседнего заповедника.

Женщина заявила, что служба 112 не отреагировала на вызов, поэтому она обратилась к горожанам с вопросом, куда обращаться для защиты от хищников.