Обвиняемый в убийстве мальчика из Петербурга попытался извиниться на суде

В Санкт-Петербурге продолжается рассмотрение дела об убийстве девятилетнего мальчика, по которому обвиняемым проходит 38-летний Петр Жилкин. Во время перерыва судебного заседания мужчина принес извинения матери погибшего. Об этом сообщает РИА Новости.

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На вопрос журналистов, сожалеет ли он о содеянном, подсудимый заявил, что не понимает, как это произошло, а также попросил его простить.

Согласно материалам СК России по Петербургу, трагедия произошла 30 января. Девятилетний мальчик вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному мужчине и перестал выходить на связь.

Тело ребенка со следами насильственной смерти было найдено позже в водоеме на территории садоводческого товарищества в Ленинградской области.

По версии следствия, Жилкин совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перекрыл дыхательные пути мальчика скотчем.