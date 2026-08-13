Злоумышленники похитили более 32 млн рублей у столичной школьницы

Телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности на 32 млн рублей.

В полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о краже имущества. Неизвестные позвонили ее 13-летней дочери под видом сотрудников различных организаций. Злоумышленники заявили, что от имени родителей девочки спонсируется противоправная деятельность, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Аферисты убедили подростка провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры курьеру на улице Маршала Жукова. «Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 млн рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 млн рублей», – отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Девушка сдала полученные от подельника украшения в ломбард, а вырученные средства перевела неизвестному сообщнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее астраханская школьница передала телефонным мошенникам почти 30 млн рублей.

В июне столичные полицейские задержали похитившего у подростка 5 млн рублей курьера.

Весной другой московский школьник по указанию аферистов оставил ключи от квартиры на лестничной клетке.